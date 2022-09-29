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1 час назад

Стоматолог назвал продукты, отбеливающие зубы

Москва24

Челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог, ортопед Илья Коробков заявил, что для отбеливания зубов прежде всего следует очистить их от налета, а этому помогают продукты, которые могут присутствовать в ежедневном рационе человека, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Стоматолог назвал продукты, отбеливающие зубы
Фото: m24.rum24.ru

В перечень отбеливающих зубы продуктов входят сельдерей, репа и дайкон. По словам эксперта, в них не отмечается большого количества кислот, при этом они содержат много клетчатки, что полезно и для всего ЖКТ.

"Кроме того, привычка есть твердые овощи в сыром виде служит регулярному массажу десен, что хорошо отражается на состоянии всех тканей полости рта", – рассказал Коробков.

Также стоматолог особо выделил морковь, сладкий перец и брокколи. Он уточнил, что в сыром виде они содержат большое количество витамина С и кальция, что способствует сохранению свежести дыхания и белизны эмали.

Естественно отбеливают зубы также цитрусовые. По словам врача, рекомендуется 1–2 раза в день разжевывать ломтик апельсина, лимона или грейпфрута вместе с кожурой, а после чего следует прополоскать рот щелочной минеральной водой для нейтрализации кислот. Если же такие фрукты противопоказаны в рационе, можно после еды жевать их высушенную корочку.

Также для поддержания нормального состояния зубов стоматолог посоветовал включать в рацион имбирь, твердые сорта яблок и клубнику.

"Можно также размять пару ягод и почистить массой зубы, как обычной пастой. Один раз в день такой процедуры будет достаточно, чтобы поддерживать естественную белизну улыбки", – отметил эксперт.

Илья Коробков,
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