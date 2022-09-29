Чувство вздутия может указывать на жировую болезнь печени

Дискомфорт, чувство вздутия и распирания в животе могут говорить о проблемах с печенью. В частности, согласно статье, опубликованной в Daily Express, такие признаки могут указывать на жировую болезнь печени.

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Главной причиной появления этой болезни является накопление в печени избыточного количества жира. Если болезнь не лечить на ранних стадиях, она может привести к развитию цирроза и печеночной недостаточности.

Также болезнь может сопровождаться тошнотой, отсутствием аппетита или потерей веса, пожелтением кожных покровов и склере, отечности ног, повышенной утомляемостью, слабостью.