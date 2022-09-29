Диетолог посоветовала не есть фрукты сразу после мясного обеда

Не все овощи и фрукты сочетаются между собой и с мясными продуктами. Если за мясом устроить десерт из фруктов, то может быть вздутие живота. Это происходит из-за разности времени переваривания пищи, об этом Общественной службе новостей рассказала диетолог Марина Купфер.