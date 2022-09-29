Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог посоветовала не устраивать десерт из фруктов сразу после мясного обеда

N24.ru

Не все овощи и фрукты сочетаются между собой и с мясными продуктами. Если за мясом устроить десерт из фруктов, то может быть вздутие живота. Это происходит из-за разности времени переваривания пищи, об этом Общественной службе новостей рассказала диетолог Марина Купфер.

Диетолог посоветовала не есть фрукты сразу после мясного обеда
Фото: N24.ruN24.ru

«Яблоки или другие фрукты и ягоды желательно употреблять перед основным приемом пищи. Или через час-два после. Тогда все съеденное пойдет на пользу. Также допустимо потребление обработанных фруктов и мяса. Например, запеченные яблоки с говядиной, либо ананасы с курицей можно употреблять в одном блюде без последствий», — пояснила врач.

Она посоветовала измельчать овощи или делать из них крем-суп: тыквенный, томатный, ассорти.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители