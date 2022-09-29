Кому противопоказано есть красное мясо

О красном мясе чаще всего говорят как о вредной для здоровья пище. Врач-диетолог Роксана Эхсани подчёркивает, что оно при регулярном употреблении повышает вероятность столкнуться с повышенным давлением и холестерином. Однако есть люди, которым употреблять такое мясо нельзя вообще.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Некоторые научные исследования показали, что при употреблении красного мяса у человека повышается вероятность развития сахарного диабета. А ещё это мясо сокращает жизнь. Играет роль и то, как именно вы готовите красное мясо. Наибольший вред несёт подгоревшее мясо, приготовленное на гриле, так как оно может спровоцировать рак.

Видео дня

Однако есть категории людей, для которых употребление красного мяса будет иметь ещё более серьёзные последствия.

Люди с повышенным уровнем холестерина. Если вы каждый день станете есть гамбургер или стейк, то сделаете себе только хуже. Красное мясо ещё сильнее повысит ваши показатели холестерина. Лучше всего есть такое мясо один-два раза в месяц и выбирать при этом самый нежирный кусок. Люди с альфа-гал синдромом. Этим заболеванием можно заразиться от клеща «одинокая звезда». При употреблении красного мяса вы рискуете столкнуться с рвотой, тошнотой, изжогой, кашлем, диареей, снижением кровяного давления, сильной болью в желудке, отёком губ, глаз или горла. Люди с болезнями сердца. У таких людей уже могут образоваться бляшки в артериях, а это в дальнейшем может привести к сердечному приступу или инсульту. Красное мясо к тому же содержит насыщенные жиры, способствующие накоплению таких бляшек.

Люди с прогрессирующей болезнью почек. Вероятно, вам придётся на 0,6-0,8 г на 1 кг массы тела снизить потребление белка, в том числе красного мяса. Всё зависит от того, насколько хорошо работают ваши почки. Люди, имеющие один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди таких факторов - повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, отсутствие физической активности и/или употребление нездоровой пищи. Вместо красного мяса таким людям нужно есть рыбу, куриную грудку, чечевицу или фасоль. Люди, родственники которых болеют или болели раком. В ходе одного исследования выяснилось, что при частом употреблении обработанного и красного мяса повышается риск развития рака толстой кишки. Другое недавнее исследование подтвердило, что такое мясо способно вызвать генетические повреждения, приводящие к раку толстой кишки.