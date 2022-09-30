Диетолог перечислила безопасный и сбалансированный фастфуд

Отравление после перекуса “на бегу” – большая неприятность. Однако если вы выберете для приема пищи пиццу, считает диетолог Нурия Дианова, то сведете риск к минимуму. Секреты выбора безопасного фастфуда эксперт рассказала радио Sputnik.

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Бургеры с точки зрения безопасности практически не приводят к отравлениям, убеждена врач. Поскольку их производство автоматизировано. Если не хранить пиццу при комнатной температуре, то ей тоже вряд ли можно отравиться, отметила Дианова.

Однако злоупотреблять количеством фастфуда в рационе эксперт не рекомендовала. Она напомнила, что в противном случае неминуемы набор веса, обострение ряда хронических заболеваний, а также ухудшение состояния желудочно-кишечного тракта. Исключением Нурия Дианова посчитала шаурму. По мнению врача, это блюдо сбалансировано и с меньшей вероятностью негативно отразится на здоровье.