Как ходить, чтобы избавиться от лишнего жира

Прогулки — отличный вариант тренировок, который подходит абсолютно всем.

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Рецепт отличной фигуры и избавления от лишних килограммов прост и его знают все: правильное питание и движение. Но далеко не каждый может заставить себя даже делать зарядку по утрам, а тем более отправиться в спортивный зал. Есть способ поддерживать форму и сохранять активность, который доступен абсолютно всем — это ходьба.

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Обычные прогулки помогут избавиться от лишних килограммов и чувствовать себя более бодрым и активным, если выполнять несколько правил, рекомендованных специалистами. Кстати, проходить в день десять тысяч шагов совсем необязательно. Эта цифра — результат работы маркетологов, которые продавали шагомер.

Плюсы ходьбы для похудения:

Этот способ активности доступен каждому и не требует дополнительного инвентаря;

Прогулки разрешены людям, которые не могут из-за состояния здоровья запрещены другие виды нагрузки;

Во время прогулок тренируются мышцы ног, ягодицы, спина; Во время прогулки увеличивается количество эндорфинов в крови;

Ходьба способствует формированию правильной осанки;

Можно совмещать тренировку с делами: выгуливать собаку, ходить в магазин или пешком возвращаться с работы.

Как эффективно использовать ходьбу для похудения

Чтобы прогулки приносили пользу не только для здоровья, но и для фигуры, важно помнить о длительности и интенсивности такой тренировки. Постарайтесь гулять в горку: так мышцы ног работают активнее.

Постройте маршрут так, чтобы в нем был хотя бы один небольшой подъем, это сделает тренировку более эффективной.

Меняйте темп. Идите то быстро, то медленно. Во время активной фазы ваш организм будет сжигать калории, а когда вы сбавите темп, мышцы смогут восстановиться.

Чтобы запустить процесс жиросжигания, нужно гулять от 60 до 120 минут в сутки. Разделите это время на две прогулки, например, утром и вечером.

Соблюдайте правила техники ходьбы. Во-первых, выберите удобную обувь, это могут кеды, кроссовки или даже ботинки на плоской подошве. Во-вторых, позаботьтесь о положении тела — расслабьте плечи, смотрите прямо, не опускайте голову, раскачивайте руками в такт шагов.

Выбирайте для прогулки комфортное время дня. Специалисты считают, что нужно ориентироваться на индивидуальные циркадные ритмы. Однако именно утром процесс жиросжигания запускается быстрее. Вечерние занятия позволяют избавиться от накопленных за день негативных эмоций, снять умственное и физическое напряжение, благоприятно влияют на сон.