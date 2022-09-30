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3 часа назад

Врач Погожева назвала продукты, быстро разрушающие сосуды

Мира Маркина

Опасаться стоит не жирного мяса или рыбы, а продуктов с трансжирами. Об этом в беседе с “Российской газетой” предупредила доктор медицинских наук Алла Погожева.

Эксперт объяснила, что трансжиры – это искусственным образом измененные жирные кислоты, имеющие животное происхождение. Столкнуться с ними можно, приобретая обычные продукты фабричного производства – булочки, соусы, снеки. В фастфуде также есть трансжиры, предупредила Погожева.

По словам медика, продукты и блюда, богатые трансжирами снижают “хороший” холестерин, при этом уровень общего холестерина растет. Как следствие – по сосудам и сердцу наносится сокрушительный удар.

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