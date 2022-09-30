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2 часа назад

Можно ли часто носить резиновые сапоги осенью

Letidor.ru

Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс рассказала читателям «Летидора», как правильно носить резиновые сапоги осенью.

Можно ли часто носить резиновые сапоги осенью
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Эксперт рассказала, что резиновые сапоги из ПВХ (поливинилхлорида), тяжелой, плотной резины могут привести к проблемам.

«Ходить более 2-3 часов в обуви из ПВХ опасно, возможны нарушения кровообращения, отеки. Альтернативой может стать обувь из ЭВА – этиленвинилацетата. Ее ключевое отличие – в материале, он обладает прекрасной теплоизоляцией, обувь легкая и комфортная, с прекрасной амортизацией», – объяснила Чижевская.

Она посоветовала обратить внимание на подошву и выбирать ребристую, которая предотвратит падения, а также отдавать предпочтение сапогам с небольшим, до четырех сантиметров, каблуком.

«Чтобы сделать осенние прогулки еще комфортнее, носите резиновую обувь с индивидуальными ортезами стопы», – порекомендовала эксперт.

Здоровье,
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