Можно ли часто носить резиновые сапоги осенью

Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс рассказала читателям «Летидора», как правильно носить резиновые сапоги осенью.
Эксперт рассказала, что резиновые сапоги из ПВХ (поливинилхлорида), тяжелой, плотной резины могут привести к проблемам.
«Ходить более 2-3 часов в обуви из ПВХ опасно, возможны нарушения кровообращения, отеки. Альтернативой может стать обувь из ЭВА – этиленвинилацетата. Ее ключевое отличие – в материале, он обладает прекрасной теплоизоляцией, обувь легкая и комфортная, с прекрасной амортизацией», – объяснила Чижевская.
Она посоветовала обратить внимание на подошву и выбирать ребристую, которая предотвратит падения, а также отдавать предпочтение сапогам с небольшим, до четырех сантиметров, каблуком.
«Чтобы сделать осенние прогулки еще комфортнее, носите резиновую обувь с индивидуальными ортезами стопы», – порекомендовала эксперт.