Можно ли часто носить резиновые сапоги осенью

«Ходить более 2-3 часов в обуви из ПВХ опасно, возможны нарушения кровообращения, отеки. Альтернативой может стать обувь из ЭВА – этиленвинилацетата. Ее ключевое отличие – в материале, он обладает прекрасной теплоизоляцией, обувь легкая и комфортная, с прекрасной амортизацией», – объяснила Чижевская.