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52 минуты назад

Кардиолог рассказала, чем заменить кофе и чай

Daily Moscow

Чай и кофе следует заменять простым напитком на основе лимона. Это обогащает организм витамином С и другими полезными веществами. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, сообщает телеканал «Царьград».

Кардиолог рассказала, чем заменить кофе и чай
Фото: unsplashunsplash

Она пояснила, что с лимонного напитка нужно начинать каждое утро, поскольку лимонная кислота в мякоти лимона дает неожиданный эффект для многих. Хоть и считается, что при повышенной кислотности и поражении желудочно-кишечного тракта цитрусовыми лучше не увлекаться, поскольку они могут только навредить.

Однако лимон при попадании в организм делает состав внутренней среды организма более щелочным.

Так, лимон может помочь справиться с желудочно-кишечными заболеваниями и уменьшать их симптомы.

Помимо этого лимонный напиток улучшает обмен веществ и активизирует работу кишечника.

Здоровье,Ольга Бокерия,
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