Кардиолог рассказала, чем заменить кофе и чай

Чай и кофе следует заменять простым напитком на основе лимона. Это обогащает организм витамином С и другими полезными веществами. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия , сообщает телеканал « Царьград ».

Она пояснила, что с лимонного напитка нужно начинать каждое утро, поскольку лимонная кислота в мякоти лимона дает неожиданный эффект для многих. Хоть и считается, что при повышенной кислотности и поражении желудочно-кишечного тракта цитрусовыми лучше не увлекаться, поскольку они могут только навредить.