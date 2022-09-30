Кардиолог рассказала, чем заменить кофе и чай

Чай и кофе следует заменять простым напитком на основе лимона. Это обогащает организм витамином С и другими полезными веществами. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, сообщает телеканал «Царьград».
Она пояснила, что с лимонного напитка нужно начинать каждое утро, поскольку лимонная кислота в мякоти лимона дает неожиданный эффект для многих. Хоть и считается, что при повышенной кислотности и поражении желудочно-кишечного тракта цитрусовыми лучше не увлекаться, поскольку они могут только навредить.
Однако лимон при попадании в организм делает состав внутренней среды организма более щелочным.
Так, лимон может помочь справиться с желудочно-кишечными заболеваниями и уменьшать их симптомы.
Помимо этого лимонный напиток улучшает обмен веществ и активизирует работу кишечника.