Диета «Минус 60»: правила, пример меню, отзыв диетолога

Пока ищешь ту самую диету, которая действительно работает, можешь потерять много времени, но не килограммов. Как работает диета «Минус 60», кому она показана, а кому противопоказана, «Рамблеру» рассказала диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.

Как работает диета «Минус 60» и в чем ее суть

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Суть диеты «Минус 60» заключается в том, что она разработана на личном опыте и имеет эффективный результат. Автор диеты — Екатерина Мириманова — начинала худеть сама, интуитивно тестируя различные системы питания.

«Особенность диеты «Минус 60» в том, что вам удастся не только похудеть, но и стабильно удерживать достигнутый результат на протяжении многих лет. Кроме соблюдения самой диеты необходимо вести здоровый образ жизни, активно двигаться и заботливо ухаживать за своей кожей. Один из принципов диеты «Минус 60» заключается в том, что нет никаких ограничений на занятия спортом, можно делать все, что захочется, и, если на других диетах вы можете почувствовать слабость или недомогание, эта система питания дает организму все, что ему нужно, чтобы быть сильным».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Автор диеты «Минус 60», напротив, рекомендует заниматься спортом каждый день хотя бы понемногу — ходьба, бег, плавание, йога, все, что угодно, лишь бы была физическая нагрузка.

Основные принципы диеты «Минус 60»:

Приемы пищи лучше разделить на три раза. Перекусы не запрещены, главное, чтобы порции имели небольшой объем и состояли из легких продуктов, например, овощей или фруктов.

На системе «Минус 60» можно пить кофе, чай и алкоголь. Обычный рафинированный сахар лучше заменить фруктозой или коричневым сахаром из-за их лучшей усвояемости организмом и содержания витаминов. Вино также лучше пить сухое.

Нельзя пропускать завтрак, просто можно его сократить до небольшой порции сыра или ржаного хлеба.

Сладкое можно есть, но только до полудня. От молочного шоколада следует отказаться и постепенно приучать себя к горькому. Также следует отнестись к белому хлебу — только до полудня. После — ржаной хлеб, а лучше без него. Любую пищу до этого времени в любом объеме можно употреблять, так как, во-первых, в это время пищеварительная система наиболее мобилизована, а во-вторых, много съесть вряд ли получится.

В качестве гарнира лучше использовать крупы: рис, перловку или гречку. В идеале коричневый рис, так как он содержит много полезных веществ, а по вкусу полностью соответствует обычному рису. Употребление картошки и макарон лучше постепенно свести к минимуму. Вид обработки гарнира может быть любой — вареный, тушеный, пассировка, но по возможности избегать жареного. Если это проблематично, тогда лучше убрать майонез и сметану из рациона.

Последний прием пищи должен быть до 6 часов вечера. Это не жесткое требование, скорее рекомендация. При необходимости можно поужинать и в 8 вечера, но чем-нибудь легким, например, овощами или йогуртом. Со временем организм привыкнет к «шестичасовым» ужинам и вечерний голод перестанет вас беспокоить.

На диете «Минус 60» не следует пить воды больше, чем хочется. Ее количество в организме не окажет сильного эффекта на процесс похудения, поэтому нет никакой необходимости себя насиловать и выпивать по несколько литров воды ежедневно. То же касается соли — фанатизм не приветствуется.

Не нужно устраивать разгрузочные дни или голодать, поскольку это может вызвать стресс у организма и нарушить правильное течение диеты.

Кому подойдет диета «Минус 60»

В меню системы «Минус 60» нет сложных для приготовления блюд, потому что важна именно комбинация продуктов и правильное их распределение в течение дня — именно поэтому эта диета подходит практически всем.

«Система «Минус 60» не предусматривает разгрузочные дни или голодания на воде в течение суток, в меню присутствуют сахар и сдоба, сладкие фрукты и жиры. Правильно подобранные продукты насыщают организм микроэлементами, витаминами и другими полезными веществами. Поэтому во время диеты не нарушается работа органов и систем, сохраняется стабильное психоэмоциональное состояние человека и не возникает срывов из-за ограничений в питании».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Потерянный с помощью диеты вес сохраняется надолго, поскольку организм привыкает к определенному режиму питания без перееданий.

«Из разрешенных продуктов можно составить вкусное и разнообразное меню. Основной прием пищи должен приходиться на первую половину дня до 12:00, чтобы пища лучше усваивалась, а организм успел потратить полученные калории и не откладывать их в лишние килограммы».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Какие есть противопоказания у диеты «Минус 60»

Перед соблюдением диеты желательно проконсультироваться с врачом, поскольку наличие некоторых хронических заболеваний может быть противопоказанием к ограничению рациона. В целом, положительный отзывы говорят о том, что такой рацион подходит для людей любого возраста, особенно страдающих ожирением.

«Избавление в неделю в среднем от килограмма веса относится к норме для сохранения нормальной жизнедеятельности человека. Организм успевает адаптироваться к снижению веса, не происходит резкого выброса токсинов в кровь, следовательно, сохраняется нормальное самочувствие, концентрация внимания, способность заниматься умственным и физическим трудом. А при быстром похудении в первую очередь уходит вода и объем мышц, что не относится к потере жировой прослойке».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Система питания Екатерины Миримановой подходит для беременных, поскольку не содержит строгих запретов, но только после консультации врача. Будущие мамы используют принципы есть небольшими порциями, но не голодать и не переедать, употреблять пищу в одно и то же время. Полезные привычки в питании остаются и после родов, помогут женщине быстро привести себя в форму, употребляя полезные блюда, а прогулки с малышом заменят физические нагрузки.

Консультация врача необходима если:

Женщина беременна или кормит ребенка грудью;

У вас диабет или какое-либо заболевание сердца или сосудов;

У вас нарушена работа желудочно-кишечного тракта, например, диагностированы язва или гастрит;

У вас анемия или слишком низкая концентрация железа или глюкозы;

У вас диагностировано поражение ЦНС;

У вас нарушена работа печени, почек, поджелудочной железы или желчного пузыря.

Сколько времени нужно соблюдать «Минус 60»

Временных рамок у этой диеты нет, считает Людмила Микитюк.

«Первое время она будет работать на снижение веса, потом — на его поддержание. Можно сказать, что эта диета определит принципы вашего питания на всю жизнь. После отмены рациона по системе «Минус 60» обычно сохраняется привычка употреблять небольшие порции, отказ от вредных продуктов, содержащих быстрые углеводы. Потеря лишних килограммов стимулирует людей не переедать в дальнейшем и придерживаться принципов сбалансированного питания».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Примерное меню диеты «Минус 60»

Завтрак

Йогурт, ржаной хлебец с сыром, омлет с грибами, творожная запеканка с фруктами, творог со сметаной, мюсли или гранола, блинчики с фруктами, яйцо пашот, вареники с творогом, кабачковые драники с лососем и сметаной, чай или кофе без сахара.

Обед

Грибной крем-суп, фаршированный перец, салат из любых овощей с растительным маслом, фетой и травами, уха, бурый рис с тушеными овощами, овощное рагу, запеченная форель, тушеные кабачки, куриная грудка, приготовленная на пару, салат из отварной свеклы с рукколой и козьим сыром, овощной суп, говяжьи фрикадельки, салат из фасоли, томатов и зелени, омлет с сыром и овощами, греческий салат, кисель из ягод, зеленый чай черный кофе.

Ужин