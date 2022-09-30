Диетолог рассказала, чем опасен дефицит витаминов

Дефицит витаминов приводит к снижению иммунитета из-за замедления метаболических процессов и роста патогенной флоры. Об этом WMJ.ru рассказала врач-диетолог Олеся Фролова.

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Дефицит витаминов приводит к снижению иммунитета из-за замедления метаболических процессов и роста патогенной флоры. Дело в том, что витамины группы В синтезируются благодаря микробиоте. Если витамины группы В снижены, то простуда, вирусы и грибковые инфекции садятся в ваш организм, как на мягкую подушку. Сейчас очень важно следить за чистотой кишечника, иначе витамины не усвоятся. Пришло время понять - лучше предупредить заболевания, чем лечить и мчаться на скорой помощи с полным ощущением иммунитетного дна. Витамины участвуют во всех биологических обменных процессах. Они очень важны и необходимы организму на ежедневной основе.

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Дефициты витаминов А, Д, Е, К, С, витамины группы В, а также минералов, особенно Zn, Mg, Se, кальций, молибден и других, снижают иммунитет и зрение, слабеет иммунитет бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы. Следите за уровнем витамина Д. Здесь могут быть подводные камни в работе печени по усвоению данного витамина. Лучше обратиться за консультацией к специалисту диетологу за назначением витаминно-минеральных комплексов. А также произвести щадящий детокс для органов (только под наблюдением специалиста!).

Приведу в пример признаки дефицита некоторых витаминов:

Витамин Д: мышечная слабость, судороги, частые переломы и трещины костей, частые простудные заболевания, раздражительность и часто плохое настроение. Витамин Д содержится в продуктах: яйца, жирная рыба, печень трески и т д.

Витамин К: кровоизлияние под кожу (гематомы), различные кровотечения - например, из носа, в желудке или кишечнике. Витамин К содержится в листья зеленого чая, печень, капуста зеленая, шпинат, капуста розовая, брокколи.

Витамина А: торможение роста, снижение массы тела, нарушение репродуктивной функции, общее истощение организма, специфические поражения кожи, слизистых оболочек и глаз, фолликулярный гиперкератоз, усиленное шелушение кожи, поражение эпителия пищеварительного тракта, мочеполового и дыхательного аппаратов, потеря остроты зрения в сумерках. Витамин А содержится в рыбьем жире, говяжьей печени, моркови, красной рябине, угре, зеленой петрушке и курином желтке.

Витамин Е: мышечная слабость, изменение походки, парез глазодвигательных мышц, невнимательность, нервозность, апатия и сонливость, головные боли, ухудшение качества кожи, повышение проницаемости и ломкости капилляров. Витамин Е содержится в масле зародышей пшеницы, масле фундука, масле подсолнечном нерафинированном, масле миндальном, семечках подсолнуха, перце чили.

Витамин С: Легко появляются синяки, сухая, грубая, неровная кожа, ногти в форме “ложки”, слабость, утомляемость, кровоточивость десен, плохое заживление ран, кровотечение из носа, раннее (до 35 лет) появление морщин, потеря волос, частые простуды (снижение иммунитета). Витамин С содержится в барбадосской вишне, кориандре, перце чили зеленом, перце болгарском желтом, черной смородине.