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18 минут назад

Диетолог рассказала о вреде слишком быстрого похудения

Lenta.ruиещё 1

Слишком быстрое похудение может негативно повлиять на внешний вид и причинить вред внутренним органам, считает диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Об этом сообщает издание «Известия».

Диетолог рассказала о вреде слишком быстрого похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ради быстрых результатов часто идут на крайние меры: садятся на жесткие, почти голодные диеты, нарушают питьевой режим, используют добавки, которые якобы ускоряют процесс сжигания жира, или доводят себя до изнеможения в спортзале», — рассказала Русакова.

Все это, по ее мнению, не дают организму адаптироваться. В результате активный распад жировой и мышечной ткани приводит к снижению уровня метаболизма и негативно влияет на функцию печени и почек.

По словам Русаковой, чтобы запустить процесс похудения, нужно снизить калорийность рациона и составить правильный режим питания и увеличить физические нагрузки. Чтобы вес снижался в среднем на 500-1000 граммов в неделю, достаточно создать дефицит, составляющий около 550 килокалорий в сутки.

Эксперт уточнила, что интенсивнее всего снижение веса происходит в первый месяц. За это время организм может потерять от семи до 15 процентов исходной массы тела без ущерба для здоровья. В следующие месяцы темп похудения снижается, поэтому его изменение лучше измерять не в килограммах, а в процентах от исходного веса.

Здоровье,Дарья Русакова,
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