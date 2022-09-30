Диетолог рассказала о вреде слишком быстрого похудения

Слишком быстрое похудение может негативно повлиять на внешний вид и причинить вред внутренним органам, считает диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Об этом сообщает издание «Известия».

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«Ради быстрых результатов часто идут на крайние меры: садятся на жесткие, почти голодные диеты, нарушают питьевой режим, используют добавки, которые якобы ускоряют процесс сжигания жира, или доводят себя до изнеможения в спортзале», — рассказала Русакова.

Все это, по ее мнению, не дают организму адаптироваться. В результате активный распад жировой и мышечной ткани приводит к снижению уровня метаболизма и негативно влияет на функцию печени и почек.

По словам Русаковой, чтобы запустить процесс похудения, нужно снизить калорийность рациона и составить правильный режим питания и увеличить физические нагрузки. Чтобы вес снижался в среднем на 500-1000 граммов в неделю, достаточно создать дефицит, составляющий около 550 килокалорий в сутки.