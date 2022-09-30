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47 минут назад

4 способа уснуть, если вы постоянно просыпаетесь ночью

WomanHit.ru

Делимся самыми простыми и эффективными методами. Наверное, каждому знакома бессонница в том или ином виде. Иногда после внезапного пробуждения уснуть не удается до утра. Специалисты предлагают несколько способов, если ночью вам непросто уснуть.

4 способа уснуть, если вы постоянно просыпаетесь ночью
Фото: WomanHitWomanHit

Расслабляем мышцы

Один из самых эффективных методов борьбы с бессонницей — постепенное расслабление мышц. Очень часто мы просыпаемся ночью от мышечных зажимов, которые заставляют оставшуюся часть ночи провести глядя в потолок. Эксперты советуют следующее — просто сжимаем пальцы ног и резко «отпускаем». В том же режиме повторите с мышцами в каждой части тела, начиная со ступней и заканчивая верхним отделом.

Контролируем стресс

Часто наш мозг не может полностью расслабиться и обработать всю негативную информацию, которую мы получаем за день. В результате мы можем время от времени просыпаться среди ночи, а уснуть дальше уже не получается. В этом случае подойдут любые антистрессовые техники, например, медитация или вечерняя йога. Главное, добиться того, что отрицательные эмоции не перебивают желание отправиться в постель.

Проветривайте помещение

Трудно уснуть, если ваше спальное место находится в непроветриваемом и нагретом помещении. Как мы уже говорили, мозгу необходимо не только расслабление, но и охлаждение. Конечно, будьте внимательны и следите за тем, чтобы не переохладиться, идеально, если вы откроете окно за полчаса до сна — помещение быстро охладится и вы получите больше кислорода. Что интересно, с кондиционером подобный способ плохо работает.

Ароматерапия

Если вы хорошо переносите резкие запахи, обязательно попробуйте метод ароматерапии. Лучше всего использовать эфирное масло мяты или апельсина. Совсем не обязательно оставлять источник запаха в комнате — скорее всего, у вас разболится голова и сон вообще не придет. Вы можете разбавить пару капель в ванне, расслабившись не только на психологическом, но и на физическом уровне.

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