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16 минут назад

Певец посоветовал простые методы быстро вернуть севший голос

Специальная диета, молчание и теплое питье нужны, если из-за болезни пропадает голос, рассказал певец Алекс Анохин. Простые методы быстро вернуть севший голос он посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой».

Певец посоветовал простые методы быстро вернуть севший голос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Анохина, замолчать и не говорить даже шепотом — это первое, что нужно сделать, когда пропадает голос. «Удивительный факт, но при болезнях горла не рекомендуют даже слушать песни с сильным вокалом. Якобы наши связки реагируют на это, напрягаясь и стараясь подпевать», — рассказал он. Анохин также порекомендовал людям, чьи профессии связаны с напряжением связок (артисты, учителя, ведущие и другие) молчать по два–три часа после окончания рабочей смены.

Также Анохин порекомендовал пить больше теплой жидкости, так как это успокаивает и увлажняет связки. Лучше всего выбирать несладкие морсы и компоты, травяные чаи, кипяченую воду. Кроме того, продолжил он, следует достаточно увлажнить воздух в помещении, где находится потерявший голос человек. «Постарайтесь, чтобы в помещении, где вы находитесь, влажность воздуха составляла не менее 50 процентов, а температура не превышала 23 градусов», — уточнил артист.

Выздороветь поможет специальная диета и дробное питание небольшими порциями пять-шесть раз в день, продолжил Анохин. «Чтобы как можно быстрее привести свой голос в норму, нужно на время отказаться от острой, слишком соленой и кислой пищи. Она отрицательно влияет на слизистую горла, что приводит к ухудшению состояния при заболевании», — сказал он, добавив, что отказаться нужно и от алкоголя и курения.

Также Анохин одобрил использование некоторых народных методов лечения пропавшего голоса. «Рекомендуется каждые десять минут полоскать рот содовым раствором — чайная ложка соды на стакан воды. Также для полоскания подходит следующий раствор — столовая ложка яблочного уксуса на стакан воды», — привел пример он.

Если вышеописанные методы не помогают в течение трех дней, предупредил певец, нужно обратиться к специалисту — оториноларингологу или фониатру.

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