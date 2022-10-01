Какой вред здоровью может нанести чеснок

Полезные свойства Чеснок принято считать природным лекарством, которое убивает вирусы. На самом деле он проявляет себя не только как антиоксидант, а также помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует уровень сахара и холестерина в крови.

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Все полезные свойства чеснока связаны с концентрацией пребиотических волокон и таких соединений, как аллицин, который убивает вирусы, и аджоен, который улучшает метаболизм, укрепляет волосы, ногти и многое другое.

Также чеснок содержит много эфирных масел. Еще это пряное растение уменьшает риск развития рака печени и ее ожирения, если употреблять продукт не менее двух, но не более шести раз в неделю.

Поговорка «все хорошо в меру» не теряет актуальность и в отношении чеснока. Ученые установили, что в большом количестве растение может наносить необратимые поражения печени. Такой вывод они сделали после эксперимента над животными. В итоге оказалось, что безопасная доза чеснока для человека – это 0,25 грамма на килограмм веса, а максимальное количество для веса 70 кг – 17,25 грамма.