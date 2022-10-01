Какие продукты способствуют образованию тромбов

Тромбы – это сгустки крови, которые предотвращают чрезмерное кровотечение при порезах или других травмах. Но бывает так, что тромбы образуются в непредназначенных для них местах. В таком случае они могут привести к серьезным последствиям вплоть до смерти.

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Диетолог Василиса Пономарева перечислила продукты, которые способствуют образованию тромбов в организме. Врач говорит, что это еда бежевого цвета.

«Бежевые продукты, которые мы все так любим, являются одними из главных преступников. Чипсы, печенье, рулетики, белый хлеб, жареный цыпленок – все это нанесет ущерб вашим артериям», – предупреждает Пономарева.

Здоровое питание снижает риск образования тромбов. Диетолог советует с печенья и пирожных переключиться на птицу, рыбу и орехи. В таком случае вы сохраните свое здоровье, сообщает «МедикФорум».