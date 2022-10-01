Врач назвал ожирение и гипертонию основной угрозой для женщин после 40 лет

Достигшие 40-летнего возраста женщины имеют повышенный рискстолкнуться с рядом серьезных заболеваний. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито.
По его словам, в первую очередь у них значительно вырастает вероятность заработать камни в желчном пузыре. Из-за них нередко появляется холецистит, колики и даже панкреатит, передает Life.
«Многие женщины замечают: если раньше они были гипотониками
с низким уровнем артериального давления, то к 40 годам начинается постепенный его подъем. На этом фоне также повышается риск инсультов и инфарктов», — пояснил Алексей Жито.
Кроме того, после 40 лет женщинам становится сложнеепридерживаться привычного веса. В этот период гормоны в организме начинают вырабатыватьсяпо-другому, что провоцирует набор лишних килограммов.