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4 часа назад

Врач Жито назвал ожирение и гипертонию основной угрозой для женщин после 40 лет

Слово и Дело

Достигшие 40-летнего возраста женщины имеют повышенный рискстолкнуться с рядом серьезных заболеваний. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито.

Врач назвал ожирение и гипертонию основной угрозой для женщин после 40 лет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, в первую очередь у них значительно вырастает вероятность заработать камни в желчном пузыре. Из-за них нередко появляется холецистит, колики и даже панкреатит, передает Life.

«Многие женщины замечают: если раньше они были гипотониками
с низким уровнем артериального давления, то к 40 годам начинается постепенный его подъем. На этом фоне также повышается риск инсультов и инфарктов», — пояснил Алексей Жито.

Кроме того, после 40 лет женщинам становится сложнеепридерживаться привычного веса. В этот период гормоны в организме начинают вырабатыватьсяпо-другому, что провоцирует набор лишних килограммов.

Здоровье,
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