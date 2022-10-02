Назван самый полезный фрукт для снижения веса

Многие современные люди озабочены своим внешним видом и стройностью фигуры. Большую роль в данном вопросе играет рацион питания. Быстрее похудеть поможет правильно подобранное ежедневное меню.

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Китай подарил всему миру удивительный фрукт, который способствует снижению веса больше остальных. Речь идет о хурме, которая оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Фрукт также содержит большое количество витамина С и предотвращает развитие болезней пищеварительной системы и онкологии.

Хурма богата клетчаткой и содержит 20% от суточной нормы. Также она включает бета-каротин, который полезен для здоровья глаз. А содержащиеся в кожице фрукта полифенолы благотворно влияют на эластичность кожи.