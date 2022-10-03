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2 часа назад

Эндокринолог назвала самые полезные крупы для людей с некоторыми болезнями

Lenta.ruиещё 1

Людям с раком нужно есть манную и кукурузную крупы, а больным диабетом — овсянку, утверждает врач-эндокринолог клиники «МедикСити», кандидат медицинских наук, ассистент кафедры эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Юлия Шишкова. Самые полезные крупы для людей, страдающих некоторыми болезнями, она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Названы полезные крупы для людей с некоторыми болезнями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шишкова указала на то, что при выборе крупы нужно учитывать проблемы со здоровьем. «Так, пациенты с диабетом должны выбирать крупы минимально механически обработанные: овсяную крупу или минимально обработанные хлопья, гречку-ядрицу, бурый рис, перловую крупу», — объяснила она.

По словам эксперта, людям с дефицитом веса, онкологическими заболеваниями, туберкулезом, тяжелыми травмами, болезнями желудка и кишечника подойдут механически обработанные и измельченные крупы. «Например, манная и кукурузная крупы, гречневый продел, шлифованный и пропаренный рис», — посоветовала она.

Тем, кто страдает от целиакии, важно придерживаться безглютеновой диеты. «Им рекомендуется отдавать предпочтение кукурузной крупе, гречке, пшену и рису. Овес не содержит глютена, но часто хранится на складах вместе с пшеницей, поэтому глютен в нем все же может содержаться», — сообщила Шишкова.

Здоровье,
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