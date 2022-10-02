Пять причин, почему начинать худеть нужно осенью

На самом деле осень - почти идеальное время для диеты. И объясняется это пятью пунктами.
Худеть осенью - это вовсе не глупость. У этой затеи есть как минимум пять плюсов.
Похудение проходит без стресса. По словам Веры Бурешовой, главного консультанта по питанию, худеть с пользой для здоровья необходимо постепенно. Если вы начнёте осенью, то у вас будет много времени, чтобы привыкнуть к новому питанию, образу жизни, тренировкам. Ну и вы также не будете переживать по поводу того, что не успеете сбросить вес к лету. Погода подходит для занятий спортом. Температура осенью в отличие от лета - умеренная. Да и людям со склонностью к аллергии дышать в это время года гораздо легче. А если за окном дождь, то возникает мотивация пойти в зал.
Под рукой - полезная еда. Осень - время сбора урожая. Похудеть вам помогут такие продукты, как капуста, тыква, свёкла, сельдерей, петрушка, морковь. Из них также можно приготовить смузи. Можно сходить в сауну. Сауна может служить отличным дополнением к занятиям спортом. В ней вы избавитесь от лишней воды, укрепите иммунитет, улучшите эмоциональное состояние. Как отмечает тренер Тереза Компанкова, благодаря посещению сауны вы поддержите здоровья сердца и сосудов. Сон становится лучше. Сон - один из основных факторов успешного похудения. В осеннее время день становится короче и люди больше отдыхают, а это позволяет быстрее похудеть.