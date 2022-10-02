Пять причин, почему начинать худеть нужно осенью

На самом деле осень - почти идеальное время для диеты. И объясняется это пятью пунктами.

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Худеть осенью - это вовсе не глупость. У этой затеи есть как минимум пять плюсов.

Похудение проходит без стресса. По словам Веры Бурешовой, главного консультанта по питанию, худеть с пользой для здоровья необходимо постепенно. Если вы начнёте осенью, то у вас будет много времени, чтобы привыкнуть к новому питанию, образу жизни, тренировкам. Ну и вы также не будете переживать по поводу того, что не успеете сбросить вес к лету. Погода подходит для занятий спортом. Температура осенью в отличие от лета - умеренная. Да и людям со склонностью к аллергии дышать в это время года гораздо легче. А если за окном дождь, то возникает мотивация пойти в зал.