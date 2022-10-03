Как питаться при климаксе, чтобы не болеть и не стареть

В период менопаузы многие женщины наблюдают увеличение веса и количества жировых отложений в организме. Это связано с прогрессирующим развитием инсулинорезистентности. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом особенности питания, которые способствуют поддержанию здоровья и формы при климаксе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков, для того чтобы избежать набора лишнего веса в период климакса, необходимо придерживаться определенных правил питания.

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— Набор лишнего веса может повлечь за собой ряд негативных заболеваний. Таких как нарушение артериального давления, повышение уровня холестерина, повреждение сосудов в результате высокого уровня сахара, а также риск развития онкологических заболеваний, — пояснил Поляков.

Лучше исключить

Врач рассказал о рационе питания, которого необходимо придерживаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.

— Требуется ограничить количество быстрых углеводов (сладостей), продуктов, содержащих растительный крахмал (булочки, другая выпечка). Сократить употребление продуктов, богатых омегой-6 (подсолнечное масло, арахис, фисташки), и количество животных жиров, — поделился врач.

Кроме того, по словам Полякова, рекомендуется уменьшить в рационе количество фруктов с высоким содержанием фруктозы (виноград, персики).

— Максимальная употребляемая порция фруктов и ягод при климаксе не должна превышать 200 граммов в день, — добавил специалист.

Эндокринолог отметил, что не рекомендуется включать в рацион питания молоко, так как в период климакса организм обладает онкогенными свойствами, что может повысить риск онкологических заболеваний.

— С учетом возрастной и гормональной перестройки рекомендуется ограничить в рационе красное и переработанное мясо (сосиски, шпекачки), — пояснил собеседник «ВМ».

Стоит включить в рацион

Также врач рассказал, какие продукты рекомендуется включить в рацион питания. По словам Полякова, необходимо акцентировать внимание на блюдах из овощей, отдавать предпочтение продуктам с резистентным крахмалом и сложным углеводам.

— Если нет аллергических реакций, допустимо употребление яиц. Можно рассматривать в качестве питания продукты, содержащие ферментированную сою, — подчеркнул эндокринолог.

Однако он добавил, что при наличии заболеваний женской половой системы (миомы, эндометриоз, онкологические заболевания) сою стоит исключить из рациона.

рыба;

икра;

«дикое» мясо. Лучшим решением, по словам Полякова, является употребление в пищу продуктов, богатых омегой-3: