Урологи объяснили причины обострения цистита в межсезонье

Рецидив цистита, как правило, происходит в межсезонье, а спровоцировать обострение могут многие факторы, в первую очередь, переохлаждение или гиповитаминоз, объяснили врачи-урологи Дмитрий Биленко и Андрей Дмитриев. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили основные причины воспаления мочевого пузыря, а также рассказали, можно ли полностью вылечить этот недуг.
Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, которое в большинстве случаев возникает или обостряется при воздействии на него условно патогенной флоры, сообщил уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Дмитриев.
У мужчин это заболевание бывает очень редко и проявляется как осложнение другого недуга, вызывающего хроническую задержку мочи, либо инфекции мочевых путей. Хроническая форма заболевания может протекать бессимптомно.
В свою очередь уролог-андролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Дмитрий Биленко заявил, что существует ряд факторов, провоцирующих обострение цистита. Среди них он выделил:
По словам Биленко, одним из главных триггеров рецидива цистита в межсезонье является переохлаждение.
Также обострению цистита способствует смена биоритмов, сокращение светового дня и естественное ослабление иммунитета из-за гиповитаминоза.
Полностью вылечить хронический процесс невозможно, объявил Биленко. «Пациенты должны помнить, что во многом эффективность лечения зависит от них самих: мало просто принимать назначенные препараты, нужно скорректировать образ жизни, наладить правильное питание, отказаться от вредных привычек, избегать переохлаждений. Основная задача — контролировать процесс в стадии ремиссии и не допускать рецидивов. Для этого нужно динамически наблюдаться у уролога, гинеколога», — подытожил он.