Урологи объяснили причины обострения цистита в межсезонье

Рецидив цистита, как правило, происходит в межсезонье, а спровоцировать обострение могут многие факторы, в первую очередь, переохлаждение или гиповитаминоз, объяснили врачи-урологи Дмитрий Биленко и Андрей Дмитриев. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили основные причины воспаления мочевого пузыря, а также рассказали, можно ли полностью вылечить этот недуг.

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Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, которое в большинстве случаев возникает или обостряется при воздействии на него условно патогенной флоры, сообщил уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Дмитриев.

У мужчин это заболевание бывает очень редко и проявляется как осложнение другого недуга, вызывающего хроническую задержку мочи, либо инфекции мочевых путей. Хроническая форма заболевания может протекать бессимптомно.

В свою очередь уролог-андролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Дмитрий Биленко заявил, что существует ряд факторов, провоцирующих обострение цистита. Среди них он выделил:

Почему цистит обостряется в межсезонье

По словам Биленко, одним из главных триггеров рецидива цистита в межсезонье является переохлаждение.

Также обострению цистита способствует смена биоритмов, сокращение светового дня и естественное ослабление иммунитета из-за гиповитаминоза.

Можно ли вылечить хронический цистит раз и навсегда