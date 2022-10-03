Врач перечислила способы борьбы со стрессом

рач-терапевт, психотерапевт Елизавета Эбзеева рассказала, как справиться со стрессом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Отмечается, что, по данным ВЦИОМ, 57% россиян в этом году переживали стрессовые ситуации. При этом только 7% опрошенных обращались за помощью к специалистам. Эксперт объяснила, что есть два вида стресса:
эустресс – положительный стресс, в результате которого повышается выносливость организма (свадьба или рождение ребенка);
дистресс – отрицательный вид стресса, при котором истощаются защитные силы организма, возникают различные заболевания вплоть до летальных случаев.
Эбзеева отметила, что во время переживаний у человека вырабатываются адреналин, норадреналин и кортизол, что негативно сказывается на работе сердца.
"При избытке гормонов стресса у нас учащается сердечный ритм, повышается артериальное давление, усиливается активность свертывающей системы крови, что несет потенциальную опасность развития тромбов", – предупредила врач.
Специалист рассказала, что поможет избавиться от стресса:
Эбзеева подчеркнула важность правильного питания. Она отметила, что в рацион должны быть включены продукты, богатые триптофаном (например, бананы, мясо индейки, сыр, хлеб грубого помола), а также продукты с повышенным содержанием витаминов группы В и кальция (печень, яйца, молоко), и пища, богатая витамином С (шиповник, черная смородина, облепиха, киви, клубника, цитрусовые, яблоки), салаты из сырых овощей и свежие фруктовые соки.
Кроме того, терапевт рассказала о пользе сочетания калия и магния в борьбе с тревожным состоянием, поскольку во время стресса организм лишается именно этих элементов.