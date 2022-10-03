Диетолог перечислила опасные для пожилых продукты

Ради сохранения здоровья, стоит ограничить потребление некоторых продуктов, убеждена терапевт и диетолог Елена Игнатикова. Каких именно – эксперт рассказала в беседе с журналистом радио Sputnik.

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В первую очередь необходимо заменить переработанное красное мясо (то есть, полуфабрикаты) в рационе на птицу и нежирную рыбу, отмечает врач. Потребление животных жиров – сыра, сливочного масла – следует сократить, хотя и не исключать.

Продукты с большим количеством добавленного сахара и трансжирами тоже желательно не потреблять. Эксперт объясняет свою рекомендацию тем, что они мешают организму пожилого человека усваивать кальций, калий и электролиты.

Слишком соленые блюда следует есть с большой осторожностью.

“Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления и, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта”, – объяснила терапевт.

Алкоголь в пожилом возрасте серьезно влияет на когнитивные способности, а также провоцируют обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому от него эксперт призвала вовсе отказаться.