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3 часа назад

Тренер Нагулин рассказал, как сон влияет на процесс похудения

Вечерняя Москва

Процесс избавления от лишнего веса должен проходить постепенно, важен комплексный подход. Об этом рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

Тренер Нагулин рассказал, как сон влияет на процесс похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если вы планируете избавиться от лишних объемов и добиться идеальной рельефной фигуры, недостаточно отказаться от вредной еды или каждый день выполнять определенные упражнения. Необходим комплексный подход. Важно понимать и то, что снижение веса должно быть плавным, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Спортсмен подчеркнул, что крайне важно нормализовать режим сна: именно он отвечает за механизмы регенерации и помогает бороться с лишним жиром. Спать нужно в хорошо проветриваемом помещении не менее 8 часов в день.

Стоит отказаться от приема пищи за 2-3 часа до сна. Также следует внимательно подбирать спортивную нагрузку. При наличии некоторых заболеваний определенные виды тренировок будут противопоказаны.

Здоровье,
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