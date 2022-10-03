Тренер Нагулин рассказал, как сон влияет на процесс похудения

— Если вы планируете избавиться от лишних объемов и добиться идеальной рельефной фигуры, недостаточно отказаться от вредной еды или каждый день выполнять определенные упражнения. Необходим комплексный подход. Важно понимать и то, что снижение веса должно быть плавным, — пояснил он в комментарии РИАМО.