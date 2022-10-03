Остеопат рассказал об опасности провисного шпагата

Врач-остеопат Владимир Животов предупредил об опасности для здоровья провисного шпагата, сообщает радио «Говорит Москва».
По словам специалиста, положение тела, при котором линия ног образует угол более 180 градусов, может привести к разрыву связок. Помимо этого, у любителей таких растяжек могут возникнуть повреждения тазобедренных суставов.
«Наши тазобедренные суставы, наши связки не предназначены для таких нагрузок, они перерастягиваются. Если мы постоянно резинку от трусов или пижамы будем теребить, то она гораздо быстрее придет в негодность. То же самое с коллагеновыми волокнами, которые образуют наши связки. Если мы их каждый раз со скрипом натягиваем, они разрушаются», – подчеркнул Животов.
По его словам, если порвать связки, то восстановить их будет сложно, так как у них нет кровообращения.
Врач напомнил, что, помимо провисного шпагата, есть еще поперечный, когда ноги разведены в стороны, и продольный, когда ноги разведены вперед и назад. Последний в свою очередь, различается на «правый» и «левый» в зависимости от ноги, которая вытянута вперед.