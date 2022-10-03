Остеопат рассказал об опасности провисного шпагата

«Наши тазобедренные суставы, наши связки не предназначены для таких нагрузок, они перерастягиваются. Если мы постоянно резинку от трусов или пижамы будем теребить, то она гораздо быстрее придет в негодность. То же самое с коллагеновыми волокнами, которые образуют наши связки. Если мы их каждый раз со скрипом натягиваем, они разрушаются», – подчеркнул Животов.