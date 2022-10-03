Упражнения для снятия менструальной боли

С болезненными месячными сталкивается практически каждая вторая девушка. И иногда болевые ощущения могут быть очень сильными, когда хочется не ходить в офис, а закутаться в плед и лечь калачиком.

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Яна Логвина — предприниматель, фитнес и трансформационный тренер, коуч, эксперт по ПП без диет и ограничений, основатель онлайн-школы красоты, здоровья и мышления #ЯНАФОРМЕ — рассказала, как можно избавиться от менструальной боли с помощью простых упражнений.

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Упражнения, которые помогут снять боль

Чтобы избавиться от болевых ощущений, нужно работать с мышцами тазового дна. Всего несколько простых упражнений позволяют без лекарств и таблеток улучшить свое самочувствие.

Их можно делать в любом возрасте, даже молодым девушкам, у которых менструации только начались. Физические практики улучшают циркуляцию крови, что способствует расслаблению мышц, уменьшению боли, снятию спазмов, избавляют от отеков и вздутия живота. Доказано исследованиями, что тренировки во время критических дней действительно помогают снизить неприятные ощущения, так как организм в процессе вырабатывает эндорфины, а они уменьшают боль и улучшают настроение. По статистике, женщины-спортсменки реже страдают от менструальных болей и симптомов ПМС. Если хочется между занятиями и кусочком торта выбрать второе, то попробуйте надеть свой самый красивый костюм и сделать умеренную, недлинную, щадящую тренировку, в которую входят следующие упражнения:

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на ширине таза. Сделайте глубокий вдох и выдох, каждый раз замедляя дыхание. Дыхание должно быть глубоким, с каждым выдохом старайтесь максимально расслаблять все мышцы. Выполните 10-15 дыхательных циклов. Встаньте ровно, расположив ноги на ширине плеч, поместите руки на таз, колени слегка согните. На вдохе сжимайте мышцы ягодиц и напрягайте мышцы, сокращающие промежность. Подкручивайте таз на вдохе, на выдохе расслабляйте. Повторите 8-10 раз.

Лягте на спину, ноги должны быть согнуты в коленях и подтянуты наверх. Делайте вращательные движения коленями внутрь и наружу по 20 повторений. Подтяните бедра к себе, захватите руками. В этом положении дышите и расслабляйте поясницу, покачиваясь влево-вправо. Выполняйте упражнение 1-2 минуты. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Ягодичный мостик. Поднимайте таз и опускайте таз, медленно, упражнение выполняем в течение 1-2 минут. Это улучшит циркуляцию крови в мышцах, расслабит их и облегчит боль в пояснице.

Во время менструации в тренировках делайте акцент на работу рук, ног и спины.

Каких упражнений лучше избегать?

Не стоит выполнять движения, которые держат мышцы живота в тонусе и увеличивают внутрибрюшное давление: всевозможные планки, скручивания на пресс и другие. Свободный поток менструальной крови будет задерживаться, и так вы сделаете себе только хуже.