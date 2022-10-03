Как заставить себя заниматься спортом в холодные сезоны

Промозглой осенью и холодной зимой хочется проводить время дома с книгой или любимым сериалом, а заставить себя тренироваться очень сложно. Правда, когда снег начинает таять, многие обнаруживают, что любимые джинсы стали малы, а на талии появились лишние килограммы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чтобы избежать такого печального результата, продолжать тренировки надо и в холодные сезоны. Мотивировать себя на занятия спортом и активность, конечно, очень непросто, однако некоторые хитрости от специалистов могут помочь.

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Занимайтесь дома

Ливни, холодный ветер, снегопад совсем не располагают к походу в спортзал, а ведь после тренировки еще предстоит вернуться домой. По этой причине многие отказываются от занятий фитнесом осенью и зимой. Тренеры и диетологи рекомендуют пересмотреть расписание и начать заниматься дома.

В сети множество уроков, выбирайте те, которые вам по душе: танцы, йога или фитнес, выделите тридцать минут пару раз в неделю для отличной фигуры.

Не пропускайте тренировки

Составьте себе график занятий и выделите для них определенное время, поставьте напоминание в телефоне или повесьте расписание на видное место. Не пропускайте и не переносите занятия спортом. Решив дать себе поблажку, вы, вероятнее всего, откажитесь и от второй, и от третьей.

Благодарите себя за каждое занятие: пусть это будет что-то небольшое, но приятное — чашка кофе в тишине, просмотр любимого фильма, шоппинг.

Взвешивайтесь

Осенью и зимой аппетит обычно повышен, ведь телу нужно больше энергии для обогрева и поддержания температуры. Поэтому вы можете испытывать постоянный голод, но так очень легко набрать лишние килограммы, даже не заметив этого.

Старайтесь регулярно взвешиваться, чтобы следить за фигурой: если вы увидите на весах большую цифру, чем привыкли, то мотивация заняться спортом точно появится.

Используйте систему маленьких шагов

Ожидая от себя больших свершений, легко попасть в психологическую ловушку и совсем отказаться от тренировок. Определите для себя программу минимум, оптимальную и максимальную. Решите, что даже в самый плохой день будете выполнять десять приседаний и пару минут танцевать.

Так вы сохраните активность даже в периоды, когда чувствуете себя разбитым, нападает сонливость или апатия.

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