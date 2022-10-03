Почему возникают сбои в менструальном цикле

Нарушение менструального цикла может свидетельствовать не только о беременности, но и о серьезных заболеваниях.

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Софья Мелкомян Акушер-гинеколог, репродуктолог, эндокринолог, д.м.н., выпускница Harvard Medical School, главный врач клиники семейного здоровья и репродукции «GM Clinic»

Что такое менструальный цикл?

Менструальный цикл — это период от одной менструации до другой менструации, который очень индивидуален для каждой девушки (у кого-то это 21 день, у кого-то - 35 дней и прочее). Важно, что обычно этот период у каждой девушки достаточно точный, отклонения минимальны — один-два дня. Любые отклонения, особенно большие (от 5-7 дней) называют нарушением менструального цикла.

Причины нарушения менструального цикла

Поскольку менструальный цикл формируется в результате изменений в гормональной системе, то основная причина нарушений заключается в самой гормональной системе.

Какие бывают нарушения в гормональной системе?

Гиперпролактинемия — повышение уровня гормона пролактин; гиперандрогения — повышение уровня стероидных гормонов; гипотиреоз — недостаточность функций щитовидной железы; гипертиреоз — избыточность функций щитовидной железы; патологии, связанные с надпочечниками; обменный синдром — целый симптомокомплекс нарушений, связанный с нарушением обмена глюкозой и инсулина, в частности инсулинорезистентность. Таким образом, все из перечисленных состояний требуют индивидуальной коррекции.

Другие причины нарушений гормонального цикла

Кроме гормональных изменений есть и другие причины нарушения менструального цикла. К ним относятся болезни, связанные с маткой, так как менструация непосредственно связана именно с этим органом, сюда включают воспалительный характер, образование спаек, нарушение рецептивного аппарата и другое. Все, что приводит к заболеваниям матки, может приводить к нарушению менструального цикла.

Еще одна причина нарушений — генетические нарушения и отклонения. Наименее распространены в природе, но тоже имеют место быть.

Что делать, чтобы предотвратить нарушения цикла?