Урологи назвали причины обострения цистита в межсезонье

Рецидив цистита обычно происходит в межсезонье. Спровоцировать его обострение могут переохлаждение и гиповитаминоз, сообщает "Лента.ру".

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Уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев пояснил, что цистит – это воспалительное заболевание мочевого пузыря. У мужчин оно возникает редко и проявляется как осложнение другого недуга, который вызывает хроническую задержку мочи. У женщин болезнь сопровождается частыми позывами, резями и болями при мочеиспускании, гематурией.

При неосложненной форме заболевания симптомы получится снять путем увеличения объема питья и прохождения курса медикаментозного лечения.

Уролог-андролог Дмитрий Биленко среди причин возникновения цистита назвал ослабленный иммунитет, острую, пряную и соленую пищу, большое количество кофе в рационе, тесное нижнее белье, смену полового партнера и гинекологические болезни.

Специалист отметил, что любое длительное переохлаждение особенно опасно для тех, кто уже знаком с этим заболеванием.

"Переохлаждение может способствовать снижению иммунитета, заставляя защитные силы организма работать с дополнительной нагрузкой. Осенью и весной легче всего выйти на улицу в несоответствующем прохладной погоде гардеробе, да и постоянные скачки температуры воздуха и его влажности создают оптимальные условия, чтобы перемерзнуть и простудиться", – сказал Биленко.

Уролог подчеркнул, что полностью вылечить хронический цистит невозможно. Биленко вместе с медикаментозным лечением рекомендовал пациентам скорректировать образ жизни, наладив правильное питание и отказавшись от вредных привычек.