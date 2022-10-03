Назван продукт, помогающий бороться с депрессией

Ученые проанализировали данные 440 тысяч человек, у 45 тысяч из которых была диагностирована депрессия. В результате исследования, в ходе которого эксперты проверили, какие гены были связаны с употреблением говядины, обнаружилось, что те, кто предпочитал это мясо, в меньшей степени были подвержены депрессивным расстройствам.