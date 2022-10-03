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1 час назад

Ученые: говядина снижает риск возникновения депрессии

Мира Маркина

Психиатры из Тайваньского университета поделились результатами исследований. О необычных свойствах говядины они рассказали в издании Journal of Affective Disorders.

Назван продукт, помогающий бороться с депрессией
Фото: unsplashunsplash

Ученые проанализировали данные 440 тысяч человек, у 45 тысяч из которых была диагностирована депрессия. В результате исследования, в ходе которого эксперты проверили, какие гены были связаны с употреблением говядины, обнаружилось, что те, кто предпочитал это мясо, в меньшей степени были подвержены депрессивным расстройствам.

Правда, механизм защиты от депрессии с помощью говядины ученые объяснить пока не сумели, но предположили, что в продукте содержатся питательные вещества (железо, цинк и витамины), которые могут этому способствовать.

Ранее были перечислены опасные для пожилых людей продукты.

Здоровье,
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