Назван продукт, помогающий бороться с депрессией

Психиатры из Тайваньского университета поделились результатами исследований. О необычных свойствах говядины они рассказали в издании Journal of Affective Disorders.
Ученые проанализировали данные 440 тысяч человек, у 45 тысяч из которых была диагностирована депрессия. В результате исследования, в ходе которого эксперты проверили, какие гены были связаны с употреблением говядины, обнаружилось, что те, кто предпочитал это мясо, в меньшей степени были подвержены депрессивным расстройствам.
Правда, механизм защиты от депрессии с помощью говядины ученые объяснить пока не сумели, но предположили, что в продукте содержатся питательные вещества (железо, цинк и витамины), которые могут этому способствовать.