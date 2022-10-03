3 самых сомнительных метода контрацепции

Вы ведь не хотите внезапно получить положительный результат теста на беременность?

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Тема контрацепции волнует каждую женщину, с этим трудно спорить. При этом некоторые методы, которые женщины советуют друг другу или просто ищут в Сети, могут быть не только малоэффективными, но и не нести в принципе никакого смысла. Мы собрали самые бесполезные методы контрацепции, от которых стоит отказаться, если вы категорически против беременности в ближайшем будущем.

ППА

Один из самых популярных методов, но и самый рискованный. Как правило, на нем настаивают мужчины, которые не хотят использовать барьерные методы. Подумайте, готовы ли вы доверить свое здоровье другому человеку? Мужчина может просто не успеть среагировать, а бороться с последствиями придется вам и только вам, особенно если вы не состоите в крепких отношениях с человеком. Гинекологи называют примерно 15—20% незапланированных беременностей, к которым привел именно такой популярный способ избежать этой самой беременности. В этом случае риск — дело не благородное.

Календарный метод

Еще один метод, к которому гинекологи относятся с большим сомнением. Каждый организм индивидуален, даже в случае, когда ваш цикл можно сверять по дням и часам, вы не можете знать точно, какие изменения происходят в вашей репродуктивной системе каждый новый месяц. Возможно, овуляция отодвинулась на пару дней вперед или назад, а вот вы уже просчитались, согласившись на незащищенный секс. К слову, даже во время менструации возможно оплодотворение яйцеклетки, будьте аккуратны.

Спермициды