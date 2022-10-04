Перечислены необычные способы научиться вставать раньше

Пользователи сети посоветовали класть будильник подальше и завести себе кота, чтобы вставать раньше. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил подсказать необычные способы научиться не засыпать снова после звонка будильника.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Большинство ответов посвящено советам укладываться спать раньше, а утренние будильники постепенно переставлять на более раннее время.

Автору поста также посоветовали завести домашнее животное, которое будет будить человека в привычное для себя время.

Один из комментаторов признался, что ради выработки привычки к раннему подъему решил с утра заниматься любимым делом: играть в компьютерные игры.

Очень популярный совет — положить телефон с выставленным будильником или настоящий будильник подальше от себя, чтобы приходилось вставать и выключать его.