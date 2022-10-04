Почему пальцы становятся морщинистыми после воды

После длительных купаний в открытых водоемах, ванне или бассейне можно наблюдать у себя так называемые «морщинистые пальцы». Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала «Вечерней Москве», почему так происходит

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«Этот процесс называется мацерацией, происходит размягчение рогового слоя эпидермиса кожи. Абсолютно естественный процесс, не вредный для нашего здоровья. Это даже защитная реакция нашего организма, направленная на скорейшее и безболезненное отторжение "старых", отмерших клеток рогового слоя эпидермиса», — пояснила она.

Явление мацерации кожи очень часто используют для проведения уходовых процедур, особенно при проведении маникюра и педикюра, заключила специалист.