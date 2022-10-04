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1 час назад

Защитная реакция: дерматовенеролог объяснила появление морщинистых пальцев после водных процедур

Вечерняя Москва

После длительных купаний в открытых водоемах, ванне или бассейне можно наблюдать у себя так называемые «морщинистые пальцы». Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала «Вечерней Москве», почему так происходит

Почему пальцы становятся морщинистыми после воды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Этот процесс называется мацерацией, происходит размягчение рогового слоя эпидермиса кожи. Абсолютно естественный процесс, не вредный для нашего здоровья. Это даже защитная реакция нашего организма, направленная на скорейшее и безболезненное отторжение "старых", отмерших клеток рогового слоя эпидермиса», — пояснила она.

Явление мацерации кожи очень часто используют для проведения уходовых процедур, особенно при проведении маникюра и педикюра, заключила специалист.

Врач-дерматолог Екатерина Анчикова объяснила, к чему может привести выдавливание прыщей вокруг носа и губ. Специалист рекомендовала использовать от угревой сыпи зубную пасту как подсушивающее средство, когда под рукой ничего другого нет.

Здоровье,
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