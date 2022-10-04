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3 часа назад

Какой показатель в анализах сулит ранний климакс

Мира Маркина

Климакс – неизбежная часть жизни любой женщины. Время наступления менопаузы зависит от множества факторов, и оттого многие женщины убеждены, что отсрочить климакс невозможно.

Какой показатель в анализах сулит ранний климакс
Фото: unsplashunsplash

Однако это не совсем так: если следить за здоровьем и, в частности, за конкретными анализами, менопаузу можно отложить. Подробнее о том, на какой показатель важно обращать внимание – в материале "Рамблера".

Климакс доставляет женщинам массу неудобств. В связи с гормональной перестройкой организма и резким снижением выработки эстрогена, процесс старения ускоряется. Как следствие, кожа теряет упругость, морщины становятся более заметными и глубокими, а волосы начинают выпадать.

По мнению медиков, на время наступления менопаузы влияют не только генетика и сторонние факторы, но также количество тех или иных полезных микроэлементов в организме. Так, значительное влияние на половую систему оказывают железо.

При железодефицитной анемии нарушается овуляция и процесс созревания яйцеклеток. С течением времени эти проблемы в организме могут спровоцировать пременопаузу в раннем возрасте.

Если верить статистике, как минимум у 20-30% женщин детородного возраста наблюдается дефицит железа, а значит все они находятся в группе риска.

Чтобы продлить молодость организма и отсрочить наступление менопаузы, специалисты советуют следить за уровнем железа в организме, а также за витамином C, группой B и фолиевой кислотой.

Здоровье,
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