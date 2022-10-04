Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
42 минуты назад

Врач ГКБ им. Виноградова рассказала, как не пропустить симптомы заболеваний молочной железы

Твоя Газета

Онколог-маммолог больницы им. В. В. Виноградова Алла Афанасьева рассказала, как не пропустить опасные симптомы заболеваний молочной железы. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как не пропустить симптомы заболеваний молочной железы
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

Как отмечает медик, наблюдаться у маммолога необходимо регулярно, начиная с 17-летнего возраста. Если жалоб нет, приходить на осмотр и диагностику можно один раз в год. Это необходимая процедура, чтобы вовремя предупредить воспалительные и онкологические патологии молочных желез.

«Не забывайте проводить осмотр груди дома. Его нужно делать ежемесячно, на 6–12 день менструального цикла», — дает совет Алла Афанасьева.

В случае появления уплотнений в молочной железе, дискомфорта и выделения из сосков, следует немедленно обратиться за консультацией к врачу.

Здоровье,Алла Афанасьева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители