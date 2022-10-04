Как не пропустить симптомы заболеваний молочной железы

Онколог-маммолог больницы им. В. В. Виноградова Алла Афанасьева рассказала, как не пропустить опасные симптомы заболеваний молочной железы. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как отмечает медик, наблюдаться у маммолога необходимо регулярно, начиная с 17-летнего возраста. Если жалоб нет, приходить на осмотр и диагностику можно один раз в год. Это необходимая процедура, чтобы вовремя предупредить воспалительные и онкологические патологии молочных желез.