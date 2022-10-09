Идеальный пресс за 6 минут в день: видео

Многие мечтают о подтянутом рельефном животе и тонкой талии, однако идеальный пресс накачать не так-то просто.
Этот комплекс упражнений, в совокупности с правильным питанием, поможет добиться желаемого результата всего за шесть минут в день. Тренировку можно провести как в зале, так и дома, потому что дополнительный инвентарь для нее не требуется. Каждое упражнение следует выполнять в течение одной минуты.
Подробнее о том, как подтянуть мышцы живота, смотрите в видео.
Уровень общей физической подготовки очень важен для современного человека. Чем он выше, тем меньше проблем возникает с опорно-двигательным аппаратом, а общее самочувствие улучшается. Врач ЛФК Илья Артеменко показал комплекс упражнений, которые помогут повысить уровень физической подготовки и укрепить тело.