Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
40 минут назад

Идеальный пресс за 6 минут в день: видео

Стелла Шмель

Многие мечтают о подтянутом рельефном животе и тонкой талии, однако идеальный пресс накачать не так-то просто.

Этот комплекс упражнений, в совокупности с правильным питанием, поможет добиться желаемого результата всего за шесть минут в день. Тренировку можно провести как в зале, так и дома, потому что дополнительный инвентарь для нее не требуется. Каждое упражнение следует выполнять в течение одной минуты.

Подробнее о том, как подтянуть мышцы живота, смотрите в видео.

Уровень общей физической подготовки очень важен для современного человека. Чем он выше, тем меньше проблем возникает с опорно-двигательным аппаратом, а общее самочувствие улучшается. Врач ЛФК Илья Артеменко показал комплекс упражнений, которые помогут повысить уровень физической подготовки и укрепить тело.

Здоровье,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители