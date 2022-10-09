Идеальный пресс за 6 минут в день: видео

Этот комплекс упражнений, в совокупности с правильным питанием, поможет добиться желаемого результата всего за шесть минут в день. Тренировку можно провести как в зале, так и дома, потому что дополнительный инвентарь для нее не требуется. Каждое упражнение следует выполнять в течение одной минуты.