Врач Файнштейн назвала опасные способы борьбы с высыпаниями на коже

В первую очередь специалист посоветовала ни в коем случае не давить прыщи и не прижигать их средствами на основе спирта или салициловой кислоты. По словам медика, такие действия приведут лишь к еще большему распространению воспалительного процесса и, возможно, химическим ожогам.