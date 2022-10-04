Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
3 часа назад

Врач Файнштейн назвала опасные способы борьбы с высыпаниями на коже

Слово и Дело

Дерматолог Алла Файнштейн рассказала, от каких опасных способов лечения акне стоит отказаться, чтобы ситуация не стала еще хуже.

Врач Файнштейн назвала опасные способы борьбы с высыпаниями на коже
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь специалист посоветовала ни в коем случае не давить прыщи и не прижигать их средствами на основе спирта или салициловой кислоты. По словам медика, такие действия приведут лишь к еще большему распространению воспалительного процесса и, возможно, химическим ожогам.

«Еще одна не только бесполезная, но и вредная затея — пытаться "отскрабировать" высыпания. Грубый механический пилинг в целом не лучшая идея для нежной кожи лица», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Файнштейн предостерегла от бесконтрольного приема антибиотиков. Чем быстрее действует компонент, тем больше побочных эффектов он вызывает, поэтому все лекарственные средства должен назначать только дерматолог, резюмировала она.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители