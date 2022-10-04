Врач Файнштейн назвала опасные способы борьбы с высыпаниями на коже

Дерматолог Алла Файнштейн рассказала, от каких опасных способов лечения акне стоит отказаться, чтобы ситуация не стала еще хуже.
В первую очередь специалист посоветовала ни в коем случае не давить прыщи и не прижигать их средствами на основе спирта или салициловой кислоты. По словам медика, такие действия приведут лишь к еще большему распространению воспалительного процесса и, возможно, химическим ожогам.
«Еще одна не только бесполезная, но и вредная затея — пытаться "отскрабировать" высыпания. Грубый механический пилинг в целом не лучшая идея для нежной кожи лица», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, Файнштейн предостерегла от бесконтрольного приема антибиотиков. Чем быстрее действует компонент, тем больше побочных эффектов он вызывает, поэтому все лекарственные средства должен назначать только дерматолог, резюмировала она.