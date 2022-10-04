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1 час назад

Какая каша — самая полезная для здоровья сердца

Ferra.ru

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Юлия Шишкова рассказала, какая крупа считается самой полезной для сердца.

Какая каша — самая полезная для здоровья сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, выделить какую-то одну крупу среди представленных на рынке и в большинстве входящих в рацион россиян, довольно трудно. Во всех крупах, кроме углеводов, содержатся растительный белок, пищевые волокна, витамины и микроэлементы.

Тем не менее медики выделяют овсяную крупу, потому что в этом продукте содержатся полезные для организма пищевые волокна, бета-глюканы — вещества, связывающие холестерин. Также в овсянке много магния, фосфора, кальция, железа, натрия, цинка, витаминов группы В, Е, аминокислот и антиоксидантов.

В хлопьях меньше полезных веществ, чем в крупе, но при этом овсянка остаётся полезным диетическим продуктом, хорошо влияющим на желудочно-кишечный тракт.

Но людям, страдающим диабетом или худеющим, лучше есть именно крупу — таким образом снижается скорость расщепления и всасывания углеводов. А хлопья быстрого приготовления лучше вообще не употреблять.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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