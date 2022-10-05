Как дыхание снижает кровяное давление без лекарств

Гипертония, или высокое кровяное давление, повышает вероятность развития сердечных заболеваний, а также может спровоцировать инсульт. У человека может не быть никаких явных признаков высокого кровяного давления, поэтому его необходимо постоянно контролировать. При необходимости корректировать его с помощью лекарств, назначенных специалистами, а также другими не менее эффективными методами. Известно, что артериальное давление можно скорректировать с помощью правильного питания и здорового образа жизни.

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Профессор Дэниел Крейгхед из Университета Колорадо в Боулдере предложил для лечения гипертензии проводить тренировку дыхательных мышц. В эксперименте приняли участие 36 добровольцев в возрасте от 50 до 79 лет. Их систолическое кровяное давление было выше нормы.

Одна группа участников занималась тренировкой силы дыхательных мышц с высоким сопротивлением (IMST), а другая – с гораздо меньшим сопротивлением. Через шесть недель было обнаружено, что у людей, которые занимались IMST, систолическое артериальное давление снизилось в среднем на 9 пунктов. Интересно, что некоторые препараты, снижающие кровяное давление, дают тот же эффект.