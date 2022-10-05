Что такое психосоматика простыми словами

В том, какое именно психосоматическое заболевание может развиться у вас, играют роль генетические предпосылки.

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Светлана Перес, сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

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В последние годы среди разных слоев населения и возрастных групп появляется всё больше заболеваний, которые принято относить к психосоматическим. Зачастую врачи общей практики не обращают должного внимания на таких пациентов и ставят им «диагноз», который не имеет никакой медицинской логики, вместо того чтобы своевременно направить к специалисту, который сможет решить проблему в самых зачатках её формирования.

Что такое психосоматика

Психосоматика — это обширная группа расстройств, возникающих из-за взаимодействия психических и соматических (физических) факторов.

Эмоции отражаются на телесном благополучии. Тело реагирует на стрессы, причём как на «плохие», так и на «хорошие». Только у одних это проявляется ярче, чем у других.

Почему так происходит? Всё дело в биохимии нейромедиаторов — веществ, которые помогают управлять организмом.

Каждый наследует особый генетический код, в том числе и поведенческих особенностей. Обмен дофамина, норадреналина, серотонина, адреналина, эпинефрина и других нейромедиаторов — всё это заложено в нас с момента появления на свет.

Простой пример: в школе перед контрольной, выходом к доске или выступлением на сцене у кого-то крутит живот или быстрее колотится сердце, темнеет в глазах. А кто-то совершенно спокойно переживает подобные события. Дело в обмене серотонина. Переведём с «научного» на русский. У людей с определённым геном нарушается обмен этого гормона, и его выброс в организме будет более яркий и сильный, чем у других людей.

Такие дети, как правило, более скромные, застенчивые, эмоционально хрупкие, они могут быть склонны к плаксивости, «летанию в облаках», фантазиям, нарушению эмоционального баланса. А физиологически — к синдрому раздражённого кишечника во время стрессовых ситуаций, даже если это приятное волнение. Это происходит из-за непроизвольного выброса серотонина, а самая большая его концентрация — как раз в ЖКТ. Из-за этого расслабляются или, наоборот, сокращаются мышечные органы: кишечник, желчный пузырь, пищевод — и еда может «пролетать» или «застревать» в процессе пищеварения.

Взрослые люди с таким нарушением могут «заедать» переживания или слишком эмоционально реагировать на стрессовые факторы. Кстати, о том, как перестать заедать стресс, читайте в статье по ссылке.

Тем не менее, в отличие от детей, взрослые, как правило, адаптируются к таким особенностям своего организма.

Как лечат психосоматические расстройства

Подобные расстройства и нарушения действительно корректируются при поддержке психолога, невролога или даже психиатра. В некоторых случаях назначают определённые препараты для улучшения эмоционального статуса и снижения реакции на стресс. Но зачастую также необходима и коррекция пищеварения, работы желчного пузыря и кишечника.

Такие состояния, обычно возникают на фоне стресса и нервного перенапряжения и проявляются в виде различных соматических жалоб, например, боли в сердце, голове или животе. На самом деле, органы могут быть никак не поражены, но в результате нарушений в работе вегетативной нервной системы в них появляются неприятные ощущения.

Что такое конверсионные расстройства

Ещё одним ярким примером нарушения нейромедиаторов могут быть конверсионные расстройства — когда у человека в определённых (как правило, «условно выгодных») ситуациях возникают выраженные симптомы. В особо ярких случаях может временно теряться чувствительность и двигательная функция конечностей, пропадать зрение. Как правило, это состояние связано с обменом дофамина.

У людей с нарушениями определённых рецепторов дофамин не доходит до головного мозга в должном и необходимом для спокойного удовлетворения количестве. В детстве это проявляется в том, что ребёнок постоянно выводит родителей на эмоции — неважно, позитивные или негативные. Последние, такие как агрессия, гораздо быстрее и ярче повышают уровень дофамина, и иногда их «выгоднее» использовать для резкого скачка этого гормона.

Во взрослом возрасте такая дофаминовая зависимость проявляется в тяге к эстриму — опасным видам спорта, экстремальным путешествиям, играм на бирже. Такие люди зависимы от эмоций.

Какие ещё бывают психосоматические расстройства

В отдельную группу психосоматических расстройств выделяются так называемые классические психосоматозы, то есть заболевания, лечением которых занимаются уже соматические доктора, а не психиатры.

К этим расстройствам относят:

ишемическую болезнь;

язвенную болезнь;

сахарный диабет;

псориаз;

нейродермит;

артрит и др.

Эти заболевания становятся следствием долговременного игнорирования значимости психологического и эмоционального состояния. Но так ярко проявиться эти проблемы могут только у людей, которые генетически к этому предрасположены.

При лечении психосоматических расстройств главное — верно разобраться, чем именно страдает пациент, нарушена ли у него работа нейромедиаторов или дело в другом. Например, сбой психологического состояния может произойти:

из-за постоянно испытываемой физической боли в том или ином органе;

из-за хронической фибромиалгии (заболевание, которое вызывает боль в мышцах, связках и сухожилиях);

из-за функциональных нарушений пищеварения и усваивания различных веществ и др.

Ключевую роль в развитии и поддержании психосоматических расстройств играют хронический стресс и ответная реакция нервной системы.

В том, какое именно разовьётся психосоматическое заболевание, само собой, играют роль генетические предпосылки, часть из которых озвучена выше. А так называемая теория слабого места утверждает, что на фоне перенапряжения в зону риска попадают генетически самые слабые органы и системы.