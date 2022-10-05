Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Психолог перечислила способы избежать переедания из-за стресса

Lenta.ruиещё 1

Установленная на кухне видеокамера поможет сократить количество походов к холодильнику, уверяет психолог, нутрициолог Ольга Матвеева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила способы избежать переедания из-за стресса.

Перечислены способы избежать переедания из-за стресса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог рассказала, что каждый человек воспринимает стресс по-своему. Кто-то от волнения теряет аппетит, а кто-то склонен «заедать» переживания. По словам Матвеевой, если человек плохо спит, перегружен на работе, неправильно питается, курит и употребляет алкоголь, велик шанс заработать компульсивное переедание.

Специалистка заверила, что с перееданием из-за стресса бороться трудно, но возможно. Один из самых действенных методов — установить на кухне видеокамеру и пообещать есть под наблюдением. Если потом просматривать записи, это резко снизит шансы на переедание, считает Матвеева.

При компульсивном переедании, по ее словам, спасут овощи, постное мясо и рыба, а также цельнозерновая крупа. Такая еда позволяет есть много по объему, но не приводит к избытку калорий, пояснила Матвеева. Также она посоветовала позволять себе маленький кусочек десерта после основного приема пищи.

А для борьбы со стрессом есть другие способы, добавила психолог. Например, чтобы быстро успокоиться и снять тревогу, нужно умыться холодной водой или погрузить лицо в ледяную воду. Чтобы не испортить макияж, можно задержать дыхание и протереть лицо кубиками льда.

«Также снять напряжение поможет стакан чистой воды, — отметила психолог. — Можно заварить себе зеленого или травяного чая, который помогает успокоиться».

Здоровье,Ольга Матвеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители