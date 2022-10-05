Назван самый полезный для здоровья напиток

Вместо чая и кофе рекомендуется ежедневно готовить себе простой напиток на основе лимона. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Вода с лимонным соком считается одним из самых популярных напитков для обогащения организма витамином С и другими полезными веществами. По словам врача, с этого напитка стоит начинать утро.

Кардиолог добавила, что лимонная кислота в мякоти фрукта дает для многих неожиданный эффект при попадании в организм.

— Он делает состав нашей внутренней среды более щелочным, — пояснила она.