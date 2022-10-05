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27 минут назад

Кардиолог назвала самый полезный для здоровья напиток

Вечерняя Москва

Вместо чая и кофе рекомендуется ежедневно готовить себе простой напиток на основе лимона. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Назван самый полезный для здоровья напиток
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Вода с лимонным соком считается одним из самых популярных напитков для обогащения организма витамином С и другими полезными веществами. По словам врача, с этого напитка стоит начинать утро.

Кардиолог добавила, что лимонная кислота в мякоти фрукта дает для многих неожиданный эффект при попадании в организм.

— Он делает состав нашей внутренней среды более щелочным, — пояснила она.

Такая особенность лимона позволяет справляться с желудочно-кишечными заболеваниями, уменьшая их симптомы. Кроме того, напиток способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника, передает Царьград.

Здоровье,Ольга Бокерия,
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