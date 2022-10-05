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1 час назад

Что произойдёт с вашей кожей, если вы будете слишком часто принимать душ

Ferra.ru

Те, кто живёт в неиндустриальных обществах, почти не сталкиваются с прыщами. Как ни странно, одна из причин этого - то, что душ они принимают не так часто, как мы.

Самые распространенные причины появления прыщей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В современном мире в развитых странах угревая сыпь встречается у 50 % людей в возрасте 26 лет и старше. При этом у жителей неиндустриальных стран её почти не бывает. Кроме того, известно, что с 1990 года по настоящее время распространённость прыщей увеличилась где-то на 48 %. Есть несколько причин, почему так происходит.

Питание. Народы, у которых почти нет угревой сыпи, обычно едят не так много простых сахаров и рафинированных углеводов. Эти вещества способствуют повышению показателей инсулина и не содержат клетчатки. Хотя после анализа научных данных связи между акне и особенностями питания эксперты не обнаружили.

Физическая нагрузка. Всё же у нас физической нагрузки не так много. Хотя научно связь с прыщами доказать не удалось, известно, что регулярные занятия спортом уменьшают воспаление, снижают уровень стресса, увеличивают приток крови к коже. Всё это может снижать риск появления акне.

Солнечный свет. Люди, проживающие в развитых странах, реже находятся на солнце и получают меньше витамина D. А благодаря этому витамину быстрее заживают раны и уменьшается воспаление. Исследование 2016 года показало, что люди с прыщами в 2,5 раза чаще имеют недостаток витамина D, чем те, у кого акне не бывает.

Стресс. Из-за частого воздействия стресса может пострадать кожа. Связано это с тем, что стресс способен нарушить баланс гормонов в организме и ослабить иммунитет.

Душ. Есть вероятность, что средства гигиены, слишком тщательное мытьё тела мочалкой нарушают баланс микрофлоры кожи.

Загрязнённый воздух. Состояние кожи может ухудшиться из-за воздействия на организм диоксида азота и других веществ, которые загрязняют атмосферу. В частности, это может обострить воспалительную форму акне.

Здоровье,
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