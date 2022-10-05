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39 минут назад

Врач Пурига предупредила о влиянии эспрессо на давление

Мира Маркина

Считается, что употребление кофе помогает “повысить” артериальное давление. Однако на некоторых людей напиток оказывает обратный эффект. О нем рассказала в своем Telegram-канале спортивный врач и к.м.н. Александра Пурига.

На здорового человека такой крепкий напиток, как эспрессо, влияет несколько иначе: он снижает давление.

“Кровеносные сосуды расширяются, появляется небольшой мочегонный эффект”, – отметила врач.

По словам эксперта, повышается артериальное давление и увеличивается частота сердцебиения после употребления кофе у гипотоников. У тех, чье давление в норме, такого эффекта нет.

Ранее мы рассказывали, как кофе влияет на продолжительность вашей жизни.

Здоровье,Видео,
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