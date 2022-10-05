Врач назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов

Устрицы и готовые салаты в упаковке могут нанести серьезный вред здоровью, заявил американский гастроэнтеролог из TikTok. На его пост в аккаунте под названием @mrguthealth, в котором специалист назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов, обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалиста, пищевым отравлением может обернуться поедание устриц, поскольку они являются «живым фильтром» и «собирают в себе все», включая бактерии.

«Их называют афродизиаком, но нет ничего сексуального в поносе», — пошутил он.

Также врач попросил отказаться от употребления в пищу бургеров с недожаренной котлетой, суши и пророщенных зерен, поскольку на них также активно размножаются бактерии.

Самой опасной едой специалист назвал салаты в упаковке.