Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
35 минут назад

Врач назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов

Lenta.ru

Устрицы и готовые салаты в упаковке могут нанести серьезный вред здоровью, заявил американский гастроэнтеролог из TikTok. На его пост в аккаунте под названием @mrguthealth, в котором специалист назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов, обратило внимание издание Daily Mail.

Врач назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, пищевым отравлением может обернуться поедание устриц, поскольку они являются «живым фильтром» и «собирают в себе все», включая бактерии.

«Их называют афродизиаком, но нет ничего сексуального в поносе», — пошутил он.

Также врач попросил отказаться от употребления в пищу бургеров с недожаренной котлетой, суши и пророщенных зерен, поскольку на них также активно размножаются бактерии.

Самой опасной едой специалист назвал салаты в упаковке.

«22 процента всех вспышек пищевых отравлений в США за последнее десятилетие были связаны с салатами. На морепродукты приходится всего шесть процентов всех случаев», — заключил он.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители