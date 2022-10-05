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2 часа назад

Врач назвал полезные для здоровья растения

Inc-News

О влиянии комнатных растений на качество воздуха в помещении сказано многое, но их влиянию на состояние человека уделяется куда меньше внимания. А между тем, некоторые комнатные цветы способны улучшить сон и настроение и даже помогут успокоиться. Подробнее об этом рассказал терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов, посоветовав обратить внимание на лавр, лаванду и розмарин:

Врач назвал полезные для здоровья растения
Фото: Inc-NewsInc-News

"Они выделяют специальные эфирные масла, которые влияют на нервную систему и опосредованно снижают синтез гормона стресса кортизола", — пояснил он, добавив, что это способствует быстрому засыпанию.

А, например, цитрусовые деревья улучшают работу мозга, поэтому ими стоит обзавестись школьникам, студентам и тем, кто занимается интеллектуальным трудом.

Тем, кто ощущает себя в шаге от депрессии, может помочь жасмин. Эфирные масла этого растения стимулируют выработку серотонина — этот гормон не позволит вам унывать. А такие "зелёные друзья человека", как алоэ и пальма предотвратят появления бронхо-лёгочных заболеваний.

Здоровье,
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