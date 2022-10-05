Врач назвал полезные для здоровья растения

О влиянии комнатных растений на качество воздуха в помещении сказано многое, но их влиянию на состояние человека уделяется куда меньше внимания. А между тем, некоторые комнатные цветы способны улучшить сон и настроение и даже помогут успокоиться. Подробнее об этом рассказал терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов, посоветовав обратить внимание на лавр, лаванду и розмарин:

"Они выделяют специальные эфирные масла, которые влияют на нервную систему и опосредованно снижают синтез гормона стресса кортизола", — пояснил он, добавив, что это способствует быстрому засыпанию.

А, например, цитрусовые деревья улучшают работу мозга, поэтому ими стоит обзавестись школьникам, студентам и тем, кто занимается интеллектуальным трудом.