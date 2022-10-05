Диетолог рассказал о доступных способах ускорить обмен веществ

Скорость метаболизма в организме можно контролировать при помощи спорта и еды, рассказал врач-диетолог Руслан Алиев. В своем Telegram-канале он напомнил об этих и других доступных каждому способах ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес.

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Специалист уверен, что с возрастом обмен веществ естественным образом замедляется у тех, кто начинает меньше двигаться и пренебрегает принципами правильного питания. Потому, по его словам, людям очень важно контролировать, что они едят. Алиев рекомендовал основой рациона сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии. Хорошо ускоряют метаболизм омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, богатые кальцием натуральный йогурт и нежирное молоко. Также, считает он, следует включить в рацион яблоки, зеленый чай, шпинат, грейпфрут, тофу, курицу.

Еще один важный фактор, способствующий улучшению обмена веществ, — физическая нагрузка. Регулярные тренировки сжигают больше калорий, чем обычная повседневная активность, благодаря этому человек начинает худеть.