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46 минут назад

Diabetes Care: умеренное употребление молочных продуктов снижает риск развития диабета

Слово и Дело

Ограниченное употребление в пищу молока или йогурта может снизить риск возникновения диабета второго типа. Об этом сообщает сербский информационный бюллетень City Magazine со ссылкой на журнал Diabetes Care.

Как потребление молочных продуктов снижает риск развития диабета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Молочные продукты не являются обязательной частью рациона взрослых людей, однако для многих из них — это оптимальный способ получить кальций, витамин D и необходимый объем белков. Кроме того, как отмечает диетолог из Гарварда Васанти Малик, молоко и йогурт могут предотвратить развитие диабета второго типа. Но есть нюанс.

Это работает только в случае употребления указанных продуктов в умеренных количествах. Для молока это 200 миллилитров в день, а для йогурта всего 100 грамм. Причем речь идет о сортах с низким содержанием жира. Обыкновенное молоко или, к примеру, сыр такого эффекта не окажут.

Также йогурт полезен тем, что в нем содержатся полезные пробиотики, которые помогают оптимизировать работу кишечника и, как следствие улучшают общее самочувствие человека.

Обратное воздействие на ЖКТ могут оказать семечки винограда и гранатов, съеденные вместе с мякотью. В октябре эти ягоды занимают центральные места на фруктовых прилавках, однако они отличаются большим количеством семян, которые сложно отделить от основной массы.

В комментарии для «Слово и Дело» врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер рассказал, к каким последствиям для организма ведет употребление винограда и гранатов вместе с косточками, и почему стоит отучать детей от такого подхода при первой возможности.

Здоровье,Гарвардский университет,
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