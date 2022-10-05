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1 час назад

Эксперты раскрыли, в чем заключается польза бананов

Волгоградская правда

Этот фрукт способен защитить организм от многих болезней.

Эксперты раскрыли, в чем заключается польза бананов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, ученые выяснили, что люди, которые часто употребляют бананы, могут не бояться болезней, сообщает издание ETNT.

Эксперты поделились, что частое употребление бананов считается очень полезной привычкой. Исследования подтверждают, что люди, в рационе которых есть этот фрукт, реже других болеют сезонными простудами, такими, как грипп или ОРВИ.

Это происходит благодаря лектину, особому типу белка в составе бананов, способному проявлять высокую активность в борьбе с простудами.

Здоровье,
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